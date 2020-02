Von einer Baustelle in der Straße Nasswasen in Hechingen sind in den vergangenen Tagen Elektrowerkzeuge und Baugeräte im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden.

Zwischen vergangenem Dienstag und Montag dürften unbekannte Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens zweimal das Baustellengelände heimgesucht haben, wobei sie sich auch an einem Baucontainer zu schaffen machten.

Täter waren mehrmals auf der Baustelle

Wie am Montagmorgen festgestellt wurde, fehlen unter anderem Akku- und Schlagschrauber, Mauernutfräsen, eine Steingabel, mehrere Baustrahler und mehrere Koffer mit Sanitärzubehör. Außerdem wurden Abwasserformteile, Röhren und weitere Baumaterialien entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeugen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/98800 beim Polizeirevier Hechingen zu melden.

