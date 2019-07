Themen in diesem Artikel VW

Ein überholender Audi A6 hat am Dienstagmittag auf der B 463 zwischen Bisingen und Owingen die Insassen eines VW-Busses in große Gefahr gebracht. Nur der schnellen Reaktion des VW-Fahrers ist es zu verdanken, dass es zu keinem Frontalzusammenstoß kam.

VW-Bus-Fahrer musste in die Bremsen steigen

Gegen 12.45 Uhr fuhr der VW Bus auf der Bundesstraße in Richtung Haigerloch. In der lang gezogenen Rechtskurve, zirka 300 Meter vor der ersten Abfahrt nach Owingen, kam dem Kleinbus ein schwarzer Audi A6 Kombi entgegen, der eine Fahrzeugkolonne überholte. Der Fahrer des VW Busses bremste sofort ab und wich nach rechts aus. Nur so konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Der überholende Audi fuhr in Richtung Bisingen weiter.

Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung

Die Verkehrspolizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum dem Audi und dessen Fahrer geben können.

Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 07433/2640 beim Polizeirevier Balingen.

