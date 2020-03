Ein 22 Jahre alter Sattelzuglenker, der auf seinem Anhänger Rundstrohballen transportierte, war am Donnerstag kurz vor 11.30 Uhr im Tunnel in Richtung Südportal unterwegs und streifte mit seiner Ladung an der Deckenverkabelung sowie der Beleuchtungseinrichtung.

Lastwagenfahrer hätte Strecke gar nicht passieren können

Der 22-Jährige bemerkte den Verkehrsunfall offenbar nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Meßstetten fort. Erst als die Strohballen in Lautlingen auch an der Eisenbahnunterführung im Bereich K 7151/Eisbachstraße hängenblieben, wurde er auf das Malheur aufmerksam.

Der Sattelzug war mit rund 25 Tonnen nicht nur viel zu schwer für die Strecke und hätte die K 7151 gar nicht befahren dürfen, der Anhänger war samt Ladung zudem über 4,6 Meter hoch. Die Durchfahrtshöhe der Eisenbahnbrücke beträgt hingegen lediglich vier Meter.

Tunnel ist bis sechs Uhr früh gesperrt

Während die Brücke wohl ohne Schäden davonkam, musste der Westtangententunnel für die Dauer der notwendigen Reparaturarbeiten bis sechs Uhr morgens voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.