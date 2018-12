Bisingen Wer vermisst Werkzeugkoffer?

Bisingen/Grosselfingen / PZ

Wer vermisst einen Werkzeugkoffer mit Akkuschrauber und hochwertigem Messgerät? Die Geräte sind zumindest gefunden worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat am frühen Dienstagabend ein Passant zwischen Bisingen und Grosselfingen, in der Nähe des Autohauses Karsch, einen Werkzeugkoffer gefunden. In dem Koffer lagen ein Akkuschrauber und ein hochwertiges Elektro-Prüfgerät.

Vermutlich machte sich der Koffer beim Abbiegen eines Fahrzeugs auf die L 391 selbstständig. Er kann beim Polizeiposten Bisingen abgeholt werden, Telefon 07476 9433 0.