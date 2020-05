Ein leicht verletzter Autofahrer, zwei nicht mehr fahrbereite Wagen und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 14 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagvormittag in der Bruderschaftsstraße ereignet hat.

Auf der Fahrbahn gewendet

Kurz nach 11.30 Uhr hatte ein 88 Jahre alter Mann mit seinem Opel auf dem Vorplatz eines Gebäudes parallel zur Fahrbahn in Fahrtrichtung Bisingen kurz angehalten. Anschließend fuhr er von dort in einem Linksbogen wieder in die Bruderschaftsstraße ein, um auf der Fahrbahn zu wenden.

Fiat kracht in die Seite

Dabei jedoch übersah er den aus Richtung Rangendingen kommenden Fiat eines 57-Jährigen. Der Fiat krachte in die linke Fahrzeugseite des Opel, wodurch dieser über ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel geschoben wurde und in einen auf dem gegenüberliegenden Parkplatz geparkten Nissan-Kleinlaster krachte.

Der 88-jährige Unfallverursacher zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Opel und am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

