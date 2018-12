Grosselfingen Wagen fährt in Gartenzaun

Wagen fährt in Gartenzaun

Grosselfingen / PZ

Gesucht wird ein älteres Auto mit beschädigter Stoßstange.

Ein Autofahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Wagen einen Holzzaun im Raichbrunnenweg in Grosselfingen beschädigt. Der Fahrer flüchtete, Teile des Fahrzeugs, eine schwarze Stoßstange und das Glas eines Blinkers, blieben zurück. An der Stoßstange war eine Bruchstelle mit orangefarbenem Klebeband überklebt.

Am Gartenzaun entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Das Polizeirevier Hechingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein älterer Wagen mit beschädigtem Stoßfänger. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, Telefon 07471/9880-0.