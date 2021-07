Wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Balingen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochvormittag in einer Bankfiliale in der Heinrich-Heine-Straße in Onstmettingen ereignet hat.

Plastiktüte auf Schalter gelegt

Kurz vor elf Uhr betrat ein Unbek...