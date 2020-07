Feueralarm am Mittwoch kurz nach 18 Uhr. Eine Eingangstür in der Goldschmiedstraße in der Hechinger Oberstadt kokelt. Ein junges Pärchen hatte die leichte Rauchentwicklung bemerkt, es hatte genau vor der Tür einen Parkplatz fürs Auto gefunden. Die beiden setzen sofort einen Notruf ab, gingen aber selbst beherzt ans Löschen. Sie hatten einen Wasserkanister im Fahrzeug.

Feuerwehr bricht Tür auf

Der Löschzug Stadt rückte an. Da sich im Haus niemand rührte, brachen die Einsatzkräfte die Haustür auf. Viel zu tun gab es für sie nicht mehr. Das Feuer war nicht nach innen gedrungen, wie Einsatzleiter Frank Brecht mitteilte. Die Bewohner, nach Angaben der Nachbarn ein junger Mann und seine Freundin, waren wohl gerade unterwegs. Ob jemand etwas weggeworfen hatte oder ob absichtlich gezündelt wurde, ließ sich zunächst nicht klären. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

