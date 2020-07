Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen 37-jährigen BMW-Fahrer, der am Mittwochvormittag auf der L 440 durch seine äußerst riskante Fahrweise aufgefallen ist.

Mehrfach gefährlich überholt

Der Mann war gegen 10.45 Uhr auf dem Lochenpass in Richtung Weilstetten unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes an der Spitze des Lochenpasses soll er trotz Gegenverkehrs versucht haben, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei soll der Fahrer des entgegenkommenden Wagens scharf abgebremst haben und nach rechts ausgewichen sein, um einen Unfall zu vermeiden. Der BMW-Fahrer brach darauf sein Überholmanöver zunächst ab und scherte hinter dem Lkw ein. Im weiteren Verlauf soll der BMW im Bereich der Serpentinen in einer 180-Grad-Kurve den Lkw ohne jegliche Sicht auf den Gegenverkehr überholt haben.

Kurz vor Weilstetten soll der BMW dann einen weiteren Lkw trotz Überholverbot überholt haben. An der Auffahrt zur B 27 konnte der Wagen von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten gestoppt werden.

Balinger Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Balingen sucht nun nach Zeugen und insbesondere auch nach Fahrern, die durch die Fahrweise des 37-Jährigen gefährdet worden sind. Hinweise: Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/264-616.

