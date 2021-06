Wie das Landratsamt mitteilt, bleibt der Tunnel bei Dußlingen weiterhin gesperrt. „Es werden aktuell Meldungen verbreitet, dass der Tunnel am heutigen Mittwoch, 30. Juni 2021 um 11 Uhr wieder öffnen würde. Diese Meldungen sind falsch. Derzeit ist das in den Tunnel eingedrungene Wasser bis auf ca. 40 cm abgepumpt. Es befinden sich große Schlammmassen im Tunnel, die beseitigt werden müssen. Erst dann ist eine Bewertung der Schäden möglich – und damit verbunden eine Aussage, wann der Tunnel wieder befahrbar ist. Aktuell muss er bis auf Weiteres gesperrt bleiben“, heißt es in der offiziellen Meldung.