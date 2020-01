Zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Stetten gekommen. Bislang unbekannte Täter traten an sieben geparkten Autos jeweils den linken Außenspiegel ab. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 1400 Euro. Die Polizei sicherte an den Tatorten Spuren.

Die Polizei sucht Zeugen

Weitere Geschädigte sowie eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hechingen unter Telefon 07471/98800 in Verbindung zu setzen.

