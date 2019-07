Unbekannte Täter brachen in Gartenhäuser ein, warfen Angeln umher und zündelten an Sitzpolstern.

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Mittwoch auf einem Gartengrundstück bei der Junginger Kläranlage zwei Gartenhäuser gewaltsam geöffnet.

Um in die Gartenhäuser zu kommen, rissen die Unbekannten beide Schlösser ab. In einem der Gartenhäuser hatte der Besitzer Angeln aufbewahrt. Die Täter, so berichtet die Polizei, warfen die Angeln in den Garten, eine davon in den Teich. Neben dem Teich lagen mehrere Sitzpolster, die beschädigt waren. Sie hatten Brandlöcher. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 100 Euro.

Das Polizeirevier Hechingen sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vandalismus-Fall geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu melden.