Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter die Turnhallenwand der Schloßbergrealschule in Ebingen mit Farbe besprüht. Polizei sucht Zeugen.

Mit den Buchstaben "NOC" besprüht

In der Zeit zwischen dem vergangenen Mittwoch und Montag um 09:45 Uhr ist die Wand der Turnhalle in Ebingen mit den Buchstaben "NOC" besprüht worden. Neben dem etwa 2x1 Meter großen Schriftzug wurde jeweils noch eine Hand platziert. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Angaben zu Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen sollen bitte an den Polizeiposten Ebingen unter der Telefonnummer 07431 9353010 gemeldet werden.

Das könnte dich auch interessieren: