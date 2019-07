Themen in diesem Artikel VW

Da wird sich der Besitzer geärgert haben: Sein VW Caddy wurde mutwillig mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.

In der Silcherstraße in Bisingen ist am Wochenende ein VW Caddy zerkratzt worden. Ein unbekannter Täter zog zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, einen spitzen Gegenstand an der gesamten Fahrerseite des am Straßenrand stehenden Autos entlang. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1200 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ein Tatverdacht besteht bislang nicht.