Wer kann Hinweise geben? Die Gerätehütte des FC Thanheim wurde beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Gerätehütte des Fußballclubs in Thanheim wurde über das Wochenende mit Graffiti beschmiert und an der Fassade beschädigt. Die Täter beschädigten zudem zwei Rasenmäher in der Hütte und eine Kabeltrommel. Der Schaden, der dabei entstanden ist, beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Polizei in Bisingen ermittelt

Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 07476/94330 erbeten.

