Am Dienstag, gegen 15.10 Uhr, fielen die beiden Männer Zeugen auf dem Parkplatz eines Discounters in Bisingen auf, als sie schwankend an einem Audi hantierten und wegfahren wollten. Das Auto wurde kurz darauf von einer Streife des Polizeireviers Hechingen in der Heidelbergstraße festgestellt.

Beifahrer bedroht mit einer Bierflasche

Ein 36-Jähriger saß am Steuer des Audi, während sein 27 Jahre alter Begleiter das Fahrzeug anschob, da es, vermutlich aufgrund technischer Probleme, nicht startete. Während der Kontrolle des Fahrers mischte sich der 27-Jährige ein und versuchte, mit einer Bierflasche einen Polizeibeamten zu attackieren. Glücklicherweise wurde der Polizist bei dem Schlag nicht getroffen.

Polizist wird schwer verletzt

Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der jüngere Mann und leistete erheblichen Widerstand. Hierbei zog sich ein Polizeibeamter so schwere Verletzungen zu, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

36-Jähriger hat gar keine Fahrerlaubnis

Beide Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Der 27-Jährige wurde zudem in Gewahrsam genommen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht nur unter Drogen stand, sondern keinen Führerschein besitzt.

Waffen, Maske, Schmuck und Bargeld im Auto

Weiterhin bemerkten die Polizisten, dass an dem Fahrzeug entwendete Kennzeichen angebracht waren. Die richtigen befanden sich im Wagen. In dem Auto fanden sie zudem noch eine geladene Schreckschusswaffe, eine Machete, eine Maske sowie neuwertigen Schmuck und einen größeren Bargeldbetrag. Die Ermittlungen zu den aufgefundenen Gegenständen dauern an.