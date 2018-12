Rangendingen / SWP

Ein Unbekannter hat einen in der Göhrenstraße in Rangendingen geparkten Mercedes SLK beschädigt.

In der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, etwa 13.45 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Göhrenstraße in Rangendingen einen geparkten Mercedes SLK beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von zirka 1500 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/98800 entgegen.