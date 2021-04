Eine 32 Jahre alte Frau war am späten Montagnachmittag kurz nach 17.30 Uhr mit ihrem VW Passat auf der Landstraße 390 von Gruol herkommend in Richtung Heiligenzimmern unterwegs.

Lastwagen kommt unerwartet entgegen

Etwa 100 Meter vor der Abfahrt zum Kloster Kirchberg kam der Autofahrerin nach einer Linkskurve ein weißer Lastwagen mit grüner Firmenaufschrift und einem aufgeladenen Container mittig auf der Straße entgegen.

Wagen schrammt am Auto entlang – Zeugensuche

Der Lastwagen schrammte an ihrem Wagen entlang, so dass ein Schaden in Höhe von zirka 7000 Euro entstand.

Ohne anzuhalten, fuhr der Unfallverursacher davon. Sachdienliche Hinweis werden unter Telefon 07471/9880-0 erbeten.