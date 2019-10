Ein Unbekannter hat am Dienstagvormittag in der Herrenackerstraße in Hechingen vor einer Arztpraxis, beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke, einen parkenden Renault Megane beschädigt und die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.10 Uhr und 12.20 Uhr.

Sachschaden beträgt 500 Euro – Zeugen sind gesucht

Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hechingen unter der Telefonnummer 07471/988-00 zu melden.

