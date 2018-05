Bisingen / PZ

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Autos hat am Donnerstagmittag, in der Zeit zwischen 11.45 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heidelbergstraße in Bisingen einen dort abgestellten Fiat Panda angefahren. Ohne sich um den dabei angerichteten Schaden an dem Fiat in Höhe von rund 700 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Bisingen (Telefon 07476 9433-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise.