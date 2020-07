Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von – so schätzt die Polizei – 32.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstagnachmittag bei Wachendorf ereignet hat.

Audi S3 schert zum Überholen aus

Es war gegen 17.10 Uhr, als ein 53-Jähriger mit seinem Audi S3 auf der K 6942 von Trillfingen her kommend unterwegs war und zum Überholen eines vorausfahrenden Autos sowie eines Traktors ausscherte.

Als sich der Audi auf Höhe des Fendt-Schleppers befand, lenkte dessen 62 Jahre alter Fahrer nach links, um in einen Feldweg abzubiegen. Durch den folgenden Zusammenstoß kamen die beiden Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab und blieben dort seitlich versetzt und ineinander verkeilt stehen.

Zusammenstoß mit Infotafel

Der überholende Audi war zuvor noch mit einer Informationstafel der Gemeinde Starzach kollidiert.

Beide beteiligte Fahrer sowie ein sechsjähriger Bube, der ebenfalls im Audi saß, blieben glücklicherweise unverletzt. Ein Abschleppunternehmen musste geholt werden, um die verkeilten Fahrzeuge zu trennen und den Audi S3 abzutransportieren.

