Ein Fahrer eines VW-Busses hat am Mittwoch gegen 19 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Ecke Haigerlocher Straße/Hofgartenstraße die Vorfahrt missachtet. Er kollidierte mit einem Mazda, der bereits im Kreisel unterwegs war.

Am VW des 56-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Am Mazda beläuft sich der Schaden auf circa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

