Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 23-Jährige mit seinem BMW in der Nacht zum Sonntag die Poststraße und fuhr frontal in einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra.

Fahrerflucht des 23-Jährigen

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der 23-Jährige seine Fahrt fort. Da bei dem Unfall das Autokennzeichen seines BMW am Unfallort liegenblieb, konnte er von der am Morgen verständigten Polizei schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden.

1,5 Promille Alkohol im Blut

Während des Gesprächs stellten die Polizeibeamten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von etwa 1,5 Promille, weshalb der 23-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

An den beiden Autos war Sachschaden von rund 9000 Euro entstanden.