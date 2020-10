Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr in der Ortsdurchfahrt Dotternhausen gekommen. Eine 59-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die B 27 von Rottweil kommend in Richtung Balingen. In der Ortsmitte von Dotternhausen musste sie auf Grund dichtem Verkehrs anhalten. Dies übersah eine ihr nachfolgende 21-jährige Audi-Fahrerin und fuhr heftig auf den Skoda auf. Hierbei erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro.

