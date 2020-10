Am Freitag ist es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 79-jährige Fahrer eines VW Polos befuhr die Hartsteige in Fahrtrichtung Heidenstadt. Etwa 200 Meter nach dem Ortsende, in der dortigen 180-Grad-Kurve, kollidierte der Fahrer des Polos aufgrund eines Fahrfehlers mit einem Laternenmast. In der Folge überschlug er sich und kam etwa 15 Meter weiter auf seinen vier Rädern wieder zum Stehen.

Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Der Fahrer des Polos wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden am VW Polo ist in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden. Die Schadenshöhe am Strommasten kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Gemeinde Nusplingen wurde verständigt, um das Abklemmen der Stromversorgung des Laternenmastes zu veranlassen.

Das könnte dich auch interessieren: