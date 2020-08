Ein 33-Jähriger war gegen 20.10 Uhr mit einem Alfa Romeo von Nehren her kommend in Richtung B 27 unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Fahrer ersten Ermittlungen der Polizei zufolg aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung auf die Gegenfahrbahn.

Frontalzusammenstoß mit voll besetztem Opel

Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Opel Meriva einer 43 Jahre alten Frau. Neben dem Unfallverursacher und der Opelfahrerin wurden in dem Meriva zwei Männer im Alter von 33 und 49 Jahren sowie zwei acht und fünf Jahre alte Kinder schwer verletzt.

Achtjähriger Bub mit Rettungshubschrauber in die Klinik

Der achtjährige Junge musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die weiteren Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht.

Zur Versorgung und dem Transport war ein Großaufgebot des Rettungsdienstes vor Ort. Weiterhin rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus. Bei dem Alfa-Fahrer ergab ein Alkoholtest einen Wert von deutlich über einem Promille. Neben einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Sie mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn rückte eine Kehrmaschine an die Unfallstelle aus. Der Nordring musste bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt werden.

