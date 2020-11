Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrer eines Kleinwagens ist es am Freitagnachmittag zwischen Unterdigisheim und Hartheim gekommen. Der 20-jährige Fahrer eines VW Fox befuhr um 14.50 Uhr die Kreisstraße 7148 von Unterdigisheim kommend in Fahrtrichtung Hartheim.

Auf dem Dach über die Fahrbahn geschlittert

In einer Linkskurve kam er infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet gegen eine Böschung. Der VW landete daraufhin auf dem Dach, schlitterte über die Fahrbahn und blieb schließlich am linken Fahrbahnrand liegen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

