Wie die Polizei in Landau mitteilt, war der Mann am Dienstagabend mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen Kandel und Wörth kam sein Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Jede Hilfe kommt zu spät

Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot aus seinem Führerhaus bergen. Die Ermittlungen zur Unfall- und zur Todesursache dauern an, so die Polizei Landau. Während der Bergung des Sattelzugs musste die Autobahn 65 in Richtung Karlsruhe nachts kurzzeitig voll gesperrt werden.

