Der Fahrer des Lastwagens mit Anhänger fuhr am Mittwoch gegen 14.15 Uhr von der K 7107 auf die L 410 ein. Um ein Aufeinanderprallen zu vermeiden, musste ein Audi S5-Fahrer, der in Richtung Rangendingen unterwegs war, nach rechts, in die Einmündung in Richtung Gewerbegebiet Nord, ausweichen.

Hierbei überfuhr der 19 Jährige zunächst eine Verkehrsinsel. Dem dahinterstehenden Seat Alhambra eines 22-Jährigen sowie dem VW Polo einer 53 Jahre alten Frau konnte er nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Flüchtiger Lastwagen mit Anhänger ohne Werbeaufschrift

An allen drei Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 11 000 Euro. Ein Abschleppdienst war im Einsatz. Über den flüchtigen Lastwagen ist lediglich bekannt, dass es sich um ein Gespann mit Anhänger ohne Werbeaufschrift handeln soll.

Zeugen, die Hinweise zum Lastwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/988-00 beim Polizeirevier Hechingen zu melden.

