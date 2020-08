Ohne Airbags und andere moderne Fahrzeugtechnik wäre dieser schreckliche Verkehrsunfall bestimmt tödlich ausgegangen. So forderte er „nur“ zwei Schwerverletzte.

Sprinter prallt gegen C-Klasse

Was ist passiert? Am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr kam ein Mercedes-Sprinter-Fahrer auf der L 410 am Ortsrand von Rangendingen auf die linke Fahrbahn und erwischte eine Mercedes-C-Klasse, die aus Richtung Stein heranfuhr, frontal und mit voller Wucht. Der Aufprall war heftig, beide Fahrzeuge wurden völlig deformiert.

Beide Fahrer schwer verletzt

Die beiden Fahrer konnten ihre Fahrzeuge aber noch aus eigener Kraft verlassen, wurden von Feuerwehrleuten erstversorgt und vom Rettungsdienst des DRK mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Warum der Sprinter-Fahrer auf die falsche Fahrbahn geriet, war am Unfallort noch nicht zu erfahren.

Großaufgebot an Rettungskräften

Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zur Unfallstelle. Unter der Einsatzleitung von Kommandant Christian Hermann war die Rangendinger Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Hechinger Feuerwehr eilte mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften nach Rangendingen. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Ilija Pilic war vor Ort.

Die L 410 zwischen Rangendingen und Stein ist zur Stunde (18:00 Uhr) immer noch voll gesperrt.

