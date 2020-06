Kurz nach 20 Uhr ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Mann von Bitz kommend kurz vor dem Winterlinger Ortseingang beim Stadion alleinbeteiligt von der Straße abgekommen.

Zwei Mal rechts von der Straße abgekommen

Bereits rund 200 Meter zuvor war er kurz nach der Rechtskurve beim Schützenhaus leicht von der L449 abgekommen, zog sein Auto aber wieder auf die Straße zurück. Anschließend fuhr der Mann bei dem Zaun beim Stadion gegen einen Baum und wurde in seinem Kombi eingeklemmt.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Mann

Einsatzkräfte der Winterlinger Feuerwehr mussten den Schwerverletzten aus dem Auto befreien. Auch Kreisbrandmeister Stefan Hermann war vor Ort. Die genaue Unfallursache war am Dienstagabend einem Polizeisprecher zufolge noch unklar.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein alarmierter Rettungshubschrauber der ADAC-Luftrettung konnte wenige Minuten nach der Landung ohne Patient wieder abfliegen. Rettungskräfte des Roten Kreuzes brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die L449 von Bitz kommend an der Abzweigung sowie am Ortsausgang zeitweise.