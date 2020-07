Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, den ein 26-Jähriger auf der L442 zwischen Neuweiler und Burladingen-Hausen verursacht hat.

Auf der Landesstraße von Neuweiler unterwegs

Der junge Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße von Neuweiler in Richtung Hausen unterwegs, als er am Beginn einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken knallte. Dabei drehte sich der Golf um 180 Grad und rutschte noch etwa 40 Meter an der Leitplanke entlang, bevor er entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Fahrer nur leicht verletzt

Der Fahrer wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Eine zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Rettungswagens leiste Erste Hilfe. Ein Transport in eine Klinik war aber nicht notwendig. Der Golf, der nur noch Schrottwert haben dürfte, musste nachfolgend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt.