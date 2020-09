Schwere Verletzungen hat der Lenker einer Honda bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, den 14.09.2020, auf der L360 von Onstmettingen in Richtung Thanheim erlitten.

Kontrolle verloren und gegen Leitplanke

Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Biker die Landesstraße von Onstmettingen in Richtung Thanheim. Dabei streifte er in einer Haarnadelkurve offenbar mit einer Fußraste am Boden entlang, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn, wo er noch gegen eine Leitplanke schlitterte.

19-Jähriger schwer verletzt

Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann anschließend in eine Klinik. An seiner Honda war Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden