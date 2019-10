Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Sonntagnachmittag auf der L362, auf Höhe der Völmlesmühle.

Motorradfahrer kam in den Gegenverkehr

Ein 56-jähriger Mann war mit seinem Motorrad auf der L 362 in Richtung Altensteig unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit mehreren Autos. Durch den Unfallhergang wurde noch ein weiterer Motorradfahrer schwer verletzt. Insgesamt wurden fünf Personen schwer- und fünf Personen leichtverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro.

Das könnte dich auch interessieren: