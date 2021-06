Ein 53 Jahre alter Lenker eines Dacia war mit einem Anhänger am Dienstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, von einem Wirtschaftsweg herkommend auf die K 7128 am Ortbeginn von Geislingen eingefahren, um die Kreisstraße zu überqueren.

Rettungshubschrauber fliegt Vespa-Fahrer in die Klinik

Hierbei übersah der Autofahrer den 48-jährigen Roller-Lenker, der mit seiner Vespa von Isingen herkommend unterwegs war.

Trotz einer Vollbremsung stieß der Zweirad-Fahrer gegen die Anhängerdeichsel des Gespanns und zog sich in der Folge so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Auch Unfallverursacher muss vom Rettungsdienst betreut werden

Der Unfallverursacher erlitt einen schweren Schock und musste vom Rettungsdienst ebenfalls betreut und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2.500 Euro.