Auf etwa 50.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 7165 zwischen Höfendorf und Hart entstanden ist. Ein 64 Jahre alter Fahrer eines Langholztransporters wollte gegen 11.15 Uhr mit seinem mit langen Baumstämmen beladenen Lastzug von einem unbefestigten Waldweg kommend nach rechts in die Kreisstraße in Richtung Höfendorf einbiegen.

Stämme bleiben an einem Baum hängen

Wegen seiner Ausladung blieb die Ladung an einem am Wegrand stehenden Baum hängen. Der Anhänger verkantete und kippte auf die rechte Seite, wobei die Baumstämme auf den Waldweg und teilweise auch auf die Fahrbahn fielen.

Kreisstraße stundenlang gesperrt

Verletzt wurde niemand. Bis zur Bergung des Fahrzeugs und der Ladung, die auf einen anderen Lkw umgeladen werden musste, musste die Kreisstraße bis gegen 14 Uhr gesperrt werden.

