Nicht angepasste Geschwindigkeit an die schneebedeckte Fahrbahn dürfte ersten Ermittlungen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, den 14.03.21, gewesen sein.

Charlottenstraße: Auto prallt gegen Hauswand

Ein 22-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit einem Audi A4 auf der Charlottenstraße unterwegs. An der Einmündung in die Ebinger Straße geriet er mit seinem Wagen ins Rutschen und prallte gegen eine Hauswand. Von dieser wurde der Pkw im Anschluss abgewiesen und blieb auf der Ebinger Straße stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. An dem Audi war ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Wie hoch sich der Schaden an dem Gebäude beläuft, steht noch nicht fest.