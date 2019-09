Der Mann fuhr am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der Emil-Mayer-Straße in Tailfingen stadteinwärts. Auf Höhe der Firma Mayer streifte er im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Jeep. Der Radfahrer stürzte, rappelte sich jedoch auf und fuhr davon. An dem Jeep entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Polizei sucht nun Hinweise

Der Unfall wurde zumindest von einer Zeugin beobachtet, die der Polizei namentlich noch unbekannt ist. Sie und alle anderen Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich beim Polizeiposten Albstadt-Tailfingen zu melden (Telefon 07432/98431-40).

