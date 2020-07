Der Junge war am Donnerstagnachmittag (9. Juli) gegen 12.45 Uhr auf einem Tretroller unterwegs und wollte von der Schmehläckerstraße aus nach links in die Straße Am Winterrain abbiegen.

Kind kollidiert mit Opel Corsa

Dabei stieß er mit dem von rechts kommenden, bevorrechtigten Opel Corsa einer 18-Jährigen zusammen. Ein Rettungswagen brachte das Kind im Anschluss ins Krankenhaus.