Weil einem 77-Jährigen plötzlich schwarz vor Augen wurde, verursachte er in Jungingen einen Unfall.

Wegen gesundheitlicher Probleme ist ein 77-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen in der Killertalstraße in Jungingen mit voller Wucht gegen einen parkenden Toyota gefahren.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Senior gegen 8.20 Uhr auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Killer. Auf Höhe der Killertal-Apotheke wurde ihm plötzlich schwarz vor Augen. Er prallte mit seinem Auto unkontrolliert gegen einen vor der Apotheke parkenden Toyota.

Die Aufprallwucht war ausreichend, den Toyota gegen die Außenwand der Apotheke zu schieben. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro. Der Unfallverursacher wurde wegen seiner gesundheitlichen Beschwerden ins Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde er nicht.