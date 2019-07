Ein Elfjähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hirrlingen verletzt worden.

Der Junge war gegen 15.15 Uhr auf seinem Mountainbike auf dem landwirtschaftlichen Beiweg von Hemmendorf kommend unterwegs. An einer Kreuzung wollte er nach rechts abbiegen, fuhr dabei einen zu weiten Bogen und prallte seitlich gegen den VW Touran einer 52-Jährigen. Der Bub stürzte und musste in eine Klinik gebracht werden. Sachschaden: 4000 Euro.