Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in Hechingen bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Der 60-Jährige verlor gegen 16.40 Uhr beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in der Neuen Rottenburger Straße die Kontrolle über seine BMW und kam zu Fall.

Mit dem Rettungswagen in die Klinik

Ein Rettungswagen brachte den Biker nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Am Motorrad beläuft sich der Sachschaden ersten Schätzungen zufolge auf etwa 800 Euro.

Auch interessant: