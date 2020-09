Weil er nach eigenen Angaben vom Bremspedal nach rechts auf das Gaspedal abgerutscht ist, hat ein 84-Jähriger am Montagmorgen in der Hechinger Heiligkreuzstraße einen Verkehrsunfall verursacht.

Kurz nach 8 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem VW Touran in der Fürstin-Eugenie-Straße von der Stillfriedstraße kommend unterwegs und wollte an der Einmündung zur Heiligkreuzstraße auf der Linksabbiegespur abbiegen. Der 84-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Mercedes die Heiligkreuzstraße in Richtung Obertorplatz.

Senior schafft es nicht zu bremsen

Obwohl der Senior den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW eigenen Angaben zufolge erkannte, gelang es ihm nicht zu bremsen. Er prallte mit seinem Wagen in die Fahrerseite des Touran.

Zum Glück niemand verletzt

Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Der VW, an dem Sachschaden von rund 10 000 Euro entstanden war, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.

