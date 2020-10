Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Sonntagabend an der Einmündung Haigerlocher Straße/Mühläckerstraße ereignet hat.

Die Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Gegen 19.45 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW Golf die Haigerlocher Straße und wollte nach links in die Mühläckerstraße abbiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Golf und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam ihr Wagen nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen.

Junge Frau befreit sich selbst aus dem Wrack

Die 20-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und mit Verletzungen noch unbekannten Aufmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der VW Golf, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

