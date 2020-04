Schwere Verletzungen hat sich ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Montag auf Dienstag in Haigerloch zugezogen. Kurz nach zwei Uhr befuhr er mit seinem Dacia Duster die Schweizerlandstraße in Gruol ortseinwärts, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Grünstreifen touchierte der Pkw zunächst einen Baum und eine Straßenlaterne, wurde dadurch abgedreht und kam erst nach rund 100 Metern in entgegengesetzter Richtung zum Stehen.

Mit eineinhalb Promille am Steuer

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Mit einem vorläufigen Wert von rund 1,5 Promille stand er deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Dacia, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7.000 Euro entstanden war, wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.