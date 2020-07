Ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen VW Passat hat am Sonntagnachmittag (12. Juli) einen Verkehrsunfall verursacht und ist, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, davongefahren.

Auf der Fischerstraße in Richtung Rosenfelder Straße unterwegs

Der unbekannte Mann war gegen 14.40 Uhr auf der Fischerstraße in Richtung Rosenfelder Straße unterwegs und bog an der dortigen Einmündung nach links ab. Dabei prallte er gegen einen in entgegengesetzter Richtung abbiegenden Ford S-Max eines 36-Jährigen. Entgegen der Absprache, anschließend auf einen angrenzenden Parkplatz zu fahren, entfernte sich der Passatfahrer in Richtung Schmiden.

Polizei Balingen bittet um Mithilfe

An dem Ford war ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstanden. Das Polizeirevier Balingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und dessen neueren VW Passat mit Chromleisten und silberfarbenen Alufelgen sowie BL-Zulassung geben können, sich unter Telefon 07433/ 264-0 zu melden. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich beschädigt sein