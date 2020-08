Am Samstag ist es gegen 14.30 Uhr zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto in Endingen gekommen.

23-Jährige fährt ungebremst und missachtet Vorfahrt

Eine 23-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Lehrstraße im Balinger Ortsteil Endingen talwärts in Richtung Schömberger Straße. Laut Zeugenaussagen fuhr sie ungebremst in die höherrangige Schömberger Straße ein, überquerte den Fahrstreifen in Richtung Balingen und prallte auf der Fahrspur Richtung Schömberg gegen die linke Fahrzeugseite eines vorfahrtsberechtigten Skoda, der von einer 41-jährigen Frau gelenkt wurde.

Radfahrerin trägt keinen Helm

Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, stürzte nach der Kollision auf die Fahrbahn und zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu. Sie wurde durch den ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehr wird stark beeinträchtigt

Zur Schadenshöhe an den Fahrzeugen können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Schömberger Straße zunächst komplett, später halbseitig gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im angrenzenden Wohngebiet.