Am Montag hat in der Zeit zwischen, 6 Uhr und 10.50 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer in der Kantstraße auf dem Netto-Parkplatz einen Peugeot beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise zum Geflüchteten nimmt das Polizeirevier Albstadt (Tel.: 07432 955-0) entgegen.

