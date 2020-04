Gegen 12.50 Uhr befuhr die 19-jährige Lenkerin eines Audi die Kreisstraße 7164, von Grosselfingen kommend, in Richtung Hechingen-Weilheim. Kurz vor Ortseingang Weilheim kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich an der dortigen Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihr 20-jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Rettungshubschrauber bringt die 19-Jährige in eine Klinik

Die Lenkerin erlitt beim Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Ihr Beifahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem neuwertigen Unfallfahrzeug entstand Totalschaden von rund 90.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der knapp zweistündigen Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Balingen musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

