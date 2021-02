Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr war ein 54-Jähriger mit einem Ford Fiesta auf der Hechinger Zollernstraße von der Heiligkreuzstraße her kommend unterwegs. An der Einmündung des Obertorplatzes wollte er nach links in Richtung B 27 abbiegen.

Zusammenstoß mit Audi A 7

Dabei missachtete er das für ihn geltende Stopp-Schild, worauf es zur Kollision mit einem Audi A7 kam. Dessen 61 Jahre alter Fahrer fuhr auf der Zollernstraße in Richtung Obertorplatz. Aufgrund von Bauarbeiten ist der Straßenverlauf aktuell geändert. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.